للمرة الأولى.. محمد رمضان يغني بالفصحى مع أيمن بهجت قمر

ظهر الفنان محمد رمضان في إعلان رمضاني خاص بإحدى شبكات المحمول العربية الكبرى ، والذي حمل عنوان"افتحوا أبوابكم"، بإطلالة فنية جديدة حيث غنى باللغة العربية الفصحى يدعو بها لعودة الحياة في ظل مقاومة وباءكورونا والحماية منه.
الأغنية من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:إيهاب عبد الواحد، توزيع:وسام عبد المنعم، ويقول مطلع الأغنية" أبشروا عاد العيد، وعادت الأناشيد، نرقص نتصافح ونغني ونفعل مانريد،
وظهر رمضان في الإعلان بمشهده الشهير من مسلسله الرمضاني البرنس، عندما تُركت إبنته في الشوارع باكية، ليأتي ويحتضنها ، وتعد هذه هي المشاركة الأولى له في الغناء بالفصحى.
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