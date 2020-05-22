وعد محمد منير لجمهوره بمناسبة شفائه وخروجه من المستشفي

أجري الكينج محمد منير جراحة دقيقة في العظام وكللت بالنجاح التام بالمركز الطبي العالمي، ووجه منير الشكر والتقدير لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته.



وكان من المقرر أن يقوم النجم الكبير بإجراء الجراحة في ألمانيا وتواصل مع الأطباء وقرروا إجراءها في المستشفي الطبي العالمي بما تملكه

من أساتذة جراحة عالميين وأجهزة طبية علي أعلي مستوي وقام بزيارة محمد منير في المستشفي حشد من الأهل والأصدقاء والمقربين منهم اللواء أحمد أبراهيم محافظ أسوان السابق والدكتور حازم عطية محافظ الفيوم السابق.



وأكد منير أنه حاليا موجود في منزله ويقوم بجلسات علاج

طبيعي تحت إشراف الألمانية جينفر رايمان، مشيراً إلي أنه طلب عدم نشر أي أخبار أثناء وجوده في المستشفي حتي لا يرهق الأصدقاء والمحبين وسط مشاغلهم خاصة وأننا نطالب بالتباعد الاجتماعي بسبب وباء كورونا



وبصوت يعلوه الفرحه والبهجة قال وعدتكم بحفلة رائعة واليوم أقول لكل جمهوري انتظروني يوم الجمعة المقبلة ٢٩ مايو معايدة لكل جمهوري و يتم بثها مباشر من منزلي وكل عام ومصرنا محروسة وشبعنا وشعوب العالم في سلام وأمان.