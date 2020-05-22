تفاعل فني مع أحداث "الاختيار" الحقيقية على "انستجرام"

تعاطف عدد من الفنانين مع أحداث المسلسل الرمضاني "الأختيار" وخاصة بعد عرض الحلقة 28، التي جسدت ملحمة البرث وماحدث فيها من شجاعة في الحفاظ على الكمين ورجاله بقيادة البطل أحمد منسي.

وبمجرد عرض الحلقة تحولت ساحات مواقع التواصل الاجتماعي لحالة من الحماس الوطني، والفخر بالحفاظ على أراضي الوطن مثلما حدث في "كمين البرث"، والإشادة بأداء صناع المشهد الفني

في "الاختيار"، وشارك بعض الفنانين في كتابة كلمات من العزاء لأهالي الشهداء وحب الوطن على حساباتهم الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

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مسلسل "الاختيار" من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار،

أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.

وتدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.