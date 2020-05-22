رئيس صندوق التنمية الثقافية ينعي المثال الكبير آدم حنين

نعي د. فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وجميع العاملين بالقطاع المثال الكبير آدم حنين الذى غيبه الموت اليوم الجمعة 22 مايو عن عمر يناهز 91 عام بعد صراع مع المرض.

وقال عبد الوهاب إن الفنان آدم حنين واحد من كبار الفنانين التشكيليين المصريين الذين تكتب أسمائهم بأحرف من نور جنبا إلي جنب مع مؤسسي المشهد التشكيلى المصرى، لأنه وريث جيل عظيم من المثالين، وحاكي إبداع قمم مصرية خالصة بدءا من الفراعنة العظام وانتهاءا بالمبدعين : محمود مختار وأحمد عثمان وعبد البديع عبد الحي.

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ويعد (حنين) من أشهر الأسماء المعروفة دوليا للنحت المصري ، ساعده ذلك علي تأسيس أول سيمبوزيوم دولي علي أرض أسوان لتعريف المتخصصين بفنون النحت الحديث ومنح فرص للنحاتين الشباب.

يذكر أن آدم حنين ولد عام 1929، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم النحت 1953، واستكمل دراسته بأكاديمية الفنون الجميلة ( ميونخ ) ألمانيا لمدة أربعة فصول دراسية ، عمل رساما صحفيا لمدة 10 شهور، وأقام فى باريس منذ 1971 كفنان محترف ، أسس سمبوزيوم النحت

الدولى فى أسوان وأشرف عليه منذ بدايته عام 1996 ، وأقام الكثير من المعارض المحلية والدولية ، له أعمال من الخزف الملون على واجهة مدينة الفنون بالهرم وغيرها من الاماكن الهامة ، عضو لجان التحكيم للمعارض العامة والدولية منذ عام 1971 ومهرجان السينما بالقاهرة والإسكندرية ، كما شارك فى ترميم تمثال أبو الهول عام 1990 ، وشغل منصب قوميسير عام سمبوزيوم أسوان الدولى السادس عشر للنحت 2011 ، وكان رئيساً شرفياً للجنة العليا لسمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت الدورة الثالثة والعشرين يناير 2018 ، ونال الكثير من الجوائز منها جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 1998 ، الجائزة الكبرى لبينالى القاهرة الدولى 1992 وغيرها .