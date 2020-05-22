لن تصدقوا كم تقاضت كاتي بيري مقابل مشاركتها كعضو في لجنة تحكيم في "American Idol"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت تقارير عالمية عن الاجر الذي تقاضتاه النجمة العالمية ​كاتي بيري​ بفعل مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج ​American Idol​، حيث أكدت العديد من المصادر بيري تقاضت نحو 25 مليون دولار، مقابل مشاركتها بالبرنامج.

وأشارت التقارير الى أن راتب بيري في البرنامج يعد مرتفعاً مقارنة بأجر النجوم الرجال المشاركين في لجان تحكيم برامج اكتشاف المواهب المختلفة.

يذكر أن كاتي بيري أعلنت حملها من خطيبها اورلندو بلوم عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي

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