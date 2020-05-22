لانا ديل راي تدافع عن نفسها وترد على الإنتقادات

ميرنا وليد - بيروت - علّقت النجمة العالمية ​لانا ديل راي​ على الإنتقادات التي تلقتها بسبب كلمات اغنياتها، اذ اتهمها البعض من الجمهور بأنها ضد النساء.

وكتبت لانا ديل راي على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "أعتقد أنه من المثير للشفقة القول بأن كلماتي في الأغاني تعيد النساء مئات السنين إلى الوراء بسبب أنني أجسد دور المرأة الخاضعة السلبية، لقد كنت صادقة بشأن علاقات صعبة مررت بها ومر بها العديد من النساء. "

يذكر أن لانا ديل راي التي بدأت حياتها المهنية عام 2005 ، قدمت عددا كبيرا من الاعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها: " young and beautiful " و " summertime sadness " و " dark paradise " و " ride ".

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