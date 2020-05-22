ميرنا وليد - بيروت - أحرج الإعلامي الكويتي ​عبد الله الطليحي​ الفنانة السعودية ​داليا مبارك​، في بثّ مباشر معها عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك عند سؤالها عن بداياتها الفنية قائلاً:"في بدايتك كنتي طقاقة وكان أي شخص يذكر بدايتك كنت تقولين لأ شو تعليقك"، لتسخر منه: "ما شاء الله هذا السؤال من نفسك ولا شو"، رافضة الإجابة علي السؤال قائلة :"أنا غنيت بجامعة اليمامة بالسعودية قدام الأمير".

ليقرر عبد الله الطليحي بمقاطعتها مرة أخرى، قائلا "بدي إجابة على السؤال أنتي بدايتك كانت طقاقة ما تتهربي"، الأمر الذي دفعها للانفعال عليه بالقول "أنت مجنون أنت ولا شو مجنون صح أنت".

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كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي خليجي يصف داليا مبارك مباشرة على الهواء بـ"طقاقة" وهي بردّ عنيف-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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