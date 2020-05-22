خاص الفن – تولاي هارون: يجب أن نتحدث بصراحة وأن نبتعد عن المجاملات

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية لموقع "الفن" ​تولاي هارون​ أن الوضع الحالي للدراما السورية يتطلب من الجميع الوقوف بجدية لدراسة ونقاش ما وصلنا إليه.

وقالت: "لا يخفى على أحد أن ​الدراما السورية​ تشهد تراجعاً كبيراً على مستوى الكم والنوع، هذا التراجع هو نتيجة حتمية بسبب غياب الاستراتيجيات الإنتاجية ولكثرة الشللية والوساطات ولغياب دور فعلي لنقابة النقابين".

وأشارت إلى أننا يجب أن نتحدث بصراحة وأن نبتعد عن المجاملات، وإلا سنتراجع أكثر وسنصل إلى طريق مسدود.

ويشار إلى أن هارون تطل خلال رمضان بعملين هما "الجوكر" و"حركات بنات"، بينما تتحضر بعد الشهر الكريم للمشاركة في الجزء الحادي عشر من "باب الحارة" بشخصية "زهور".

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