ميرنا وليد - بيروت - ردّت الإعلامية المصرية ​ريهام سعيد​ على شائعة طلاقها التي إنتشرت مؤخراً، والتي نفتها تماماً، مهاجمةً إحداهنّ دون أن تسميها، فيما أشار المتابعون إلى أنها تقصد الممثلة المصرية ​ريم البارودي​، خاصةً أنهما مختلفتان حالياً.

ونشرت البارودي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو وعلّقت عليها بالقول:" آه علي فكره للمرحومة الي كانت عماله تتلزق فيه و عامله صاحبتي دايره تسالي الناس إذا كنت اتطلقت انا عارفه الي انتي بتعمليه كويس اوي زي اللي عملتيه قبل كده مع ضحاياكي بس الحاجات الي انتي بتعمليها دي مابتنفعش في رمضان ولا هاتنفع بعد رمضان و ما هم بضارين به من احد الا باذن الله . مطلقتش و مش هاتطلق حبيبتي باذن الله بطلي بس الحاجات دي عشان بتتقلب علي أصحابها و علي فكره طلاقي مش هايحسن من حياتك حاجه هاتفضلي زي ما انتي ميته و لا ليكي معني حاجه عايشه مؤذيه".

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كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد تردّ على شائعة طلاقها وتهاجم إحداهنّ..فهل قصدت ريم البارودي؟-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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