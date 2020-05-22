ميرنا وليد - بيروت - عبرت الناشطة السعودية ​هند القحطاني​ عن انزعاجها من السخرية التي يتعرض لها ابنائها، طالبة من المتابعين جلدها والتكلم عنها بسوء لكن عدم التعرض لأولادها.

وقالت القحطاني على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "علقتوا على معاذ ولدي حبيبي، أسألكم بالله إلا عيالي .. إلا عيالي، ومن حسن الحظ إن عيالي لا يدخلون موقع تويتر".

وتابعت : "صراحة أنا ممتنة جدًا للخالق إنه عيالي ما يشوفون تعليقاتكم، يا ناس حرام، أنا طقطقوا عليَّ، اجلدوني، قطعوني، عادي متعودة عليكم، وأسامحكم، بس إلا أولادي، كلهم بلا استثناء".

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كانت هذه تفاصيل خبر ناشطة سعودية تطلب جلدها وتقطيعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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