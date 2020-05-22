ميرنا وليد - بيروت - ردّ الممثل المصري ​ياسر جلال​ على الإتهامات التي لاحقته بأنه حاول إستعطاف الجمهور بتمثيله أنه أغمي عليه أثناء حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ضمن برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث".

وظهر ياسر في مقطع فيديو نشره شقيقه الممثل المصري ​رامز جلال​ عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وهو يقوم بممارسة التمارين الرياضية في المنزل، كنوع من التأكيد على تعافيه من أَي وعكة صحية، موضحًا أنه بصحة جيدة.

وقال : "كل سنة وأنتم طيبين أنا بشكر كل الناس اللي اتصلت عشان تطمن على صحتي، أنا كنت بعمل مداخلة على الاسكايب، وكنت بعد الفطار علطول ولسه واكل وبطني مليانة، واتكسفت إني أقول بطني مليانة بصراحة، والحمد لله قعدت أهزر في الآخر".

وأضاف: "أنا حبيت أقول كدة بس للناس تفكر إن أنا بستغل عطف حد، ده مَش استايلي ومش أسلوبي والحمد لله أنا معنديش أَي حاجة، الحلقة الثلاثين من الفتوة ضرب نار".

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كانت هذه تفاصيل خبر ياسر جلال يردّ على إتهامه بإستعطاف الجمهور بعد تعرضه للإغماء على الهواء-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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