شقيقة مايلي سايرس تكشف عن معاناتها بسببها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت المغنية العالمية ​نووا سايرس​ عن معاناتها في الصغر بسبب شقيقتها المغنية العالمية ​مايلي سايرس​، مشيرةً إلى أنها عاشت مجرّدة من هويتها الشخصية عندما كانت صغيرة لمجرّد كونها شقيقة مايلي فقالت: "أعتقد عندما تستمع إلى أغنية Young and Sad ستحصل على القصة الكاملة لحياتي".

وأضافت:"أنا أتحدث عن الصراعات التي واجهتها اثناء نموي حيث كان العالم ينظر إلي أنني شقيقة مايلي سايريس الصغيرة فقط، لا أحد في العالم يختار أن يُطلق عليه شخص الشقيقة الصغيرة".

وتابعت خلال مقابلة لها على Apple Music مؤخراً:"ظهرت هانا مونتانا عام 2006 و 2007 ومنذ ذلك الوقت حاولت صنع اسمي الخاص وقد جرّدتني هي من هويتي عندما كنت صغيرة وقد شعرت بأن لا أحد يهتم بي أبداً".



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