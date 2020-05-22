بالفيديو – ميريام فارس تُطلق تحدٍ جديد “Myriam Haircut Challenge” وتشعل إنستغرام

وشرحت ميريام فارس كل التفاصيل التي قد تساعد أي شابة في كيفية قص شعرها وعلقت مطلقة هذا التحدي الفريد من نوعه تحت اسم Myriam Haircut Challenge: “اذا عبالك تستقبلي العيد بلوك جديد، ما إلك غير تقوي قلبك وتعملي التحدي”، وأرفقته بهاشتاغ “خليك بالبيت”.

وفور إطلاق التحدي، انتشرت عبر مواقع التواصل الإنترنت فيديوهات لشابات ينفذن تعليمات ميريام فارس لقصّ شعرهن في المنزل.

على صعيد آخر، انشغلت ميريام فارس في الفترة الماضية، بالعمل على مجموعة من الأغاني الجديدة، وصوّرت بعضها على طريقة الفيديو كليب، على أن تبصر هذه الأعمال النور تباعًا وفق خطوة تسويقية تحدّدها شركة “ميريام ميوزك”.