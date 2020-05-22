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وقد حثت سلمى الملايين من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي على التضامن مع المرأة. وقالت في مقطع فيديو نشرته على حسابها على انستغرام الذي يتابعه نحو 15 مليون شخص، “نبقى داخل منازلنا لحماية أنفسنا من خطر وباء كوفيد-19، لكن ما الحل إذا كان منزلنا بحدّ ذاته مصدر تهديد لنا”.
وأضافت، “من المهم جدّاً أن نتخذ موقفاً صارماً بوجه العنف القائم على نوع الجنس… فيمكننا حقّاً أن نُحدث تغييراً إذا اجتمعت أصواتنا وصرخنا معاً: كفى!”.
وستشرف على الحملة التي تحمل اسم “تضامن مع النساء” مبادرة “Chime For Change” التي أطلقتها دار أزياء غوتشي الشهيرة وأسستها حايك والمغنية بيونسيه في العام 2013، وستساعد في تمويل المنظمات التي تكافح العنف الأسري في أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو – سلمى حايك تقود حملة لمكافحة العنف الأسري في زمن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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