بالصورة – مايا دياب بإطلالة مميّزة من العام الماضي… كيف وصفت سنة 2020؟

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وأعادت مايا دياب نشر صورة لها من العام الماضي بدت فيها بإطلالة Wet Hair وارتدت Ensenble مؤلفاً من بلايزر وسروال باللون الأزرق الفاتح وأرفقتها بتعليق جاء فيه، “هالصورة بآخر أيام ال 2019 وقت كنا نقول انو ال 2019 انشالله تروح وتجي ال 2020، ويا ريتها ما إجت”.

وكانت مايا دياب قد طرحت منذ فترة كليب أغنيتها “أنا” عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” والفضائيات العربية.

أغنية “أنا” من كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرجة كريستيل يونس، وقد تم تنفيذه بحرفية عالية على غرار أهم الألعاب الكرتونية في العالم.