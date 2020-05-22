كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أمير كرارة يروي تفاصيل أول لقاء بينه وبين الشهيد أحمد المنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

روى الفنان أمير كرارة، تفاصيل رؤيته في المنام للشهيد أحمد المنسي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتب كرارة، منشورًا قال فيه: "قسمًا بالله وبحق الايام المفترجة دي اللي هقولو دا حصل بعد آذان الخليج 365 نمت حلمت منسي جالي لابس تيشرت السيل الزرقاء والبنطلون البيچ الباجي وحاطط إيده في جيبه وبيضحكلي بيقولي إيه الاخبار يا صحبي قولتله مبسوط يا منسي،ضحك وقالي مبسوط، ده أنا فرحي فوق النهاردة يا صحبي".

واستطاع مسلسل "الاختيار" أن يحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض الحلقات الأولى له، ونو يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

والجدير بالذكر أن مسلسل"الاختيار "بطولة كلاً من أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.