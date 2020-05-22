كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد رمضان يتصدر استفتاء الخليج 365 كأفضل ممثل الجمعة 22 مايو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر الفنان محمد رمضان استفتاء الخليج 365 الفني اليوم الجمعة الموافق 22 مايو لعام 2020، وهذه نتيجة للأسبوع الأول من الاستفتاء.

وحصد محمد رمضان على ٨٠٣٦٩ صوت وهو ما يعادل ٦٠,82% من نسبةالتصويت، وسيتم الإعلان عن النتيجة النهائية بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وأشاد جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشخصية"رضوان" الذي قام بأدائها في مسلسل "البرنس"، أبدوا أيضًا على إعجابه الشديد بالمسلسل وجميع الأبطال المشاركين فيه.

يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، ريم سامي، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، أحمد داش، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحلام الحريتلي.