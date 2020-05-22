كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رامي دراج يتصدر إستفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل مهندس ديكور اليوم الجمعة 22 مايو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر مهندس الديكور رامي دراج اليوم الجمعة الموافق 22 مايو 2020، كأفضل مصمم ديكور في إستفتاء ""، في سباق رمضان 2020، حيث حصل على عدد أصوات 9343 صوت أي 31.57%، وذلك خلال الأسبوع الأول من الاستفتاء.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية"، حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.