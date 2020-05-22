تراند اليوم : أفلام ومسرحيات الزعيم عادل إمام أيام العيد : علي قناة خاصة أطلقتها OSN

OSN تحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام بإطلاق قناة ومؤقتة لبث أفلامه ومسرحياته خلال العيد

القناة الجديدة تتيح لمشتركي OSN الاستمتاع بأعمال الفنان عادل إمام خلال عطلة عيد الفطر السعيد

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 مايو 2020: كشفت OSN، شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة في المنطقة، عن احتفالها بالعيد الثمانين للممثل المصري الزعيم عادل إمام بإطلاق قناة جديدة ومؤقتة تكريماً له. وسيتمّ إطلاق القناة في الساعة 9 صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية / 10 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، في أول أيام عيد الفطر. وستعرض القناة أكثر من 30 فيلماً ومسرحية شهيرة للممثل الكبير خلال مسيرته الفنية التي امتدت طيلة أربعة عقود.

يحتل عادل إمام مكانةً مميزة على رأس الهرم الفني في مجال الكوميديا والدراما. فهو أحد أعمدة الفن في السينما المصرية، حيث لعب دوراً أساسياً على الشاشة الفضية، وأسر قلوب ملايين المعجبين في مصر وحول العالم. ولمع نجم عادل إمام بعد دوره في المسرحية المشهورة “مدرسة المشاغبين”، كما تميّز بأدوار أخرى في عدّة مسرحيات مثل “شاهد ما شافش حاجة” و”الواد سيد الشغال” و”الزعيم”.

تلقّى عادل إمام أثناء مسيرته المهنية الكثير من الجوائز المرموقة، من بينها “جائزة حورس” في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مرتين عن أدواره في فيلم “الإرهابي” و”عمارة يعقوبيان”. كما تلقّى جائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان دبي السينمائي الدولي. شارك عادل إمام في عدّة أدوار تعكس الصعوبات التي يواجهها المواطن العادي في ظل الضغوطات الاجتماعية والسياسية في مصر، كما شارك في عدد من الأفلام والمسرحيات الكوميدية المهمّة التي تعتبر بصمة في تاريخ السينما المصرية.

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وستكون القناة الجديدة متوفرة ضمن كافّة باقات OSN، كما ستتوفر كافة الأفلام والمسرحيات على منصة بث OSN لتلبية احتياجات المشتركين في مشاهدة كل ما يرغبون به في أي وقت بتقنية عالية الوضوح.

قائمة أفلام عادل إمام على قناة بوب أب الجديدة من OSN: