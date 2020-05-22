تراند اليوم : من الأرشيف .. لحظة أنهيار الفنان محمد رمضان في جنازة الشهيد المنسي – إتفرج

بعد عرض الحلقة الـ28 من مسلسل “الاختيار” التي شهدت لحظة استشهاد العقيد أحمد المنسي، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور من الجنازة الحقيقة للشهيد، ظهر فيها الفنان محمد رمضان إلى جانب الجثمان.

عقب رمضان على هذه الصور عبر حسابه على Twitter مؤكدا أنه كان شرفا عظيما له أنه تعرف على القائد أحمد المنسي وعائلته، وأنه حضر جنازته، واختتم كلامه داعيا الله أن يرحم الشهداء.

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شهدت الحلقة 28 من مسلسل “الاختيار” تفاصيل ملحمة البرث التي استشهد فيها أحمد المنسي ورجاله، وتفاعل الجمهور والنجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الحلقة مشيدين بأداء كل من شارك فيها.

“الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذي استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل ‏الراحل‎.‎