تراند اليوم : محمد رمضان نجم حملة “زين” لعيد الفطر – إتفرج

شارك الفنان محمد رمضان في الحملة الدعائية لشركة Zain “زين” لعيد الفطر.

ظهر رمضان في أغنية “افتحوا الأبواب” من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان إيهاب عبد الواحد، وإخراج خالد الرفاعي.

تبدأ الأغنية بطفلة تغني وتطالب الجميع بنشر البهجة احتفالا بالعيد، ثم تقف وتشاهد طفلة صغيرة هي فريدة حسام التي جسدت دور “مريم” في مسلسل “البرنس”، لتعيد مشهد تركها في الشارع وبكائها، ثم يظهر محمد رمضان لتجري عليه وتحتضنه ويبدأ في الغناء.

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يشار إلى أن محمد رمضان يشارك في رمضان 2020 بمسلسل “البرنس”.

مسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” يجسد شخصيته محمد رمضان ‏الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين ‏أشقائه ‏الـ6 ‏وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد ‏داش ‏و”رأفت” ‏أحمد فهيم‎.