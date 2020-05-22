تراند اليوم : ياسر جلال ينشر فيديو جديد بعد تعرضه لهبوط على الهواء – إتفرج

تعرض الفنان ياسر جلال، مؤخرًا لهبوط في الدورة الدموية، أثناء تحدثه على الهواء مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال حلقة برنامج “القاهرة الآن”، مما أقلق جمهوره على صحته.

نشر شقيقه الفنان رامز جلال، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع Instagram، ليطمئن من خلاله الجمهور على صحة ياسر.

ظهر ياسر، خلال الفيديو وهو يمارس بعض التمرينات الرياضية في الجيم الذي أقامه بمنزله، وقال إنه يتمتع بصحة جيدة للغاية وأن ما حدث له على الهواء كان بسبب ما تناوله على وجبة الإفطار.

Advertisements

فيما علق رامز كاتبًا: “ياسر جلال بيطمنكم وهو بخير الحمد لله”.

يشار إلى أن ياسر جلال، يشارك في الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسل “الفتوة”.

مسلسل “الفتوة” من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.