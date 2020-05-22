تراند اليوم : ريهام سعيد هترجع تقدم برنامج جديد و المشاكل مش هتخلص – فيديو

أكدت الإعلامية ريهام سعيد أنها ستعود قريبا إلى جمهورها من خلال برنامج جديد خارج مصر.

قالت ريهام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة اليوم” إنها تلقت عروضا كثيرة للعودة إلى تقديم البرامج خلال الفترة الماضية، ومنهم عرض خارج مصر.

أوضحت أن الإنسان كلما يتقدم في العمر يحب أن يستمد خبرات جديدة ويقدم أشياء مختلفة عما سبق وقدمه، لذا هي تريد العودة بشكل جديد.

كشفت ريهام أنها كانت سبق وقررت ألا تعود للتقديم التليفزيوني وتهتم فقط بالعمل كممثلة، لكن بعد العروض التي تلقتها أعادت التفكير، واصفة الفترة التي تعيشها الآن أنها “استراحة محارب”.

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وعن التمثيل تمنت ريهام سعيد العمل مع المخرج محمد سامي والمخرجة كاملة أبو ذكري، مبدية إعجابها بأعمالهما هذا العام.

يشار إلى أن محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎

ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها ‏بإهانة ‏الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية‎.‎