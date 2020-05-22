تراند اليوم : الفنان الذي تراجع رامز جلال عن عرض حلقته اليوم.. شوف مين

تراجع الفنان رامز جلال عن عرض حلقة اليوم الخميس، التي كان من المقرر ظهور المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، فيها وتنفيذ المقلب فيه.

وكانت إدارة قناة “MBC مصر” أعلنت عن اسم ضيف حلقة اليوم الخميس ببرنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يعرض عبر شاشتها.

وكان من المقرر أن يكون ضيف الحلقة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة في حلقة جريئة ومميزة من البرنامج، حيث يواصل رامز جلال مقالبه ومغامراته، وعرض بدلا منها لقطات من حلقات سابقة، فلماذا تراجع رامز جلال عن عرض حلقة عبد الباسط حمودة؟، مع العلم ان عبد الباسط ظهر في البرومو الدعائي للبرنامج. وهو ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتسائلون عن سر تراجع القناة عن عرض الحلقة اليوم.

ويشهد برنامج “رامز مجنون رسمي” في الموسم الجديد الكثير من المفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.