حسين الجسمي يُطرب جمهور “المجمع الثقافي” عن بعد في العيد

متابعة بتجــــــــرد: جمهور المجمع الثقافي في أبوظبي على موعد مع حفل عن بعد للنجم الإماراتي حسين الجسمي في العيد.

وينظم المجمع الثقافي بأبوظبي حفل افتراضي في ليالي العيد يشدو فيه الفنان حسين الجسمي الإثنين المقبل الموافق 25 أيار/مايو، ويذاع عبر قناة المجمع الثقافي على يوتيوب لكل العالم.

ومن المقرر أن يقدّم الجسمي خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات ليتشارك مع جمهوره أمسية مميّزة يعوّضهم فيها عن كل الظروف الصعبة التي ألمت بالعالم مع انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الجسمي طرح منذ فترة أغنية “بنعدّي”من كلمات الشاعر أنور المشيري وألحان الملحن فهد الناصر وتوزيع محمد همّام ومكس صهيب العوضي، وقدّمها كإهداء إلى دول الخليج والوطن العربي، داعيًا من خلالها إلى التفاؤل والنظر إلى المستقبل بعزيمة وإصرار.