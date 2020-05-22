كيت هدسون: تعلمت حب الحياة من أمي

متابعة بتجـــــــــرد: اعترفت الممثلة الأمريكية كيت هدسون أنها لا تتمالك نفسها من الضحك عندما ترى ابنتها أو أمها لأنهما ممثلتان كوميديتان بالفطرة.

وذكرت هدسون (41 سنة) أنها تعلمت من أمها الممثلة الشهيرة غولدي هاون حب الحياة، لأنها تتعامل ببساطة مع كل الأمور المحيطة بها، وتعتقد أن الضحك هو الدواء لكل المشاكل والمتاعب التي يمر بها الإنسان.

وشاركت الممثلة الأمريكية في تحدي الضحك الذي أطلقته أمها على إنستغرام مع ابنتها راني (19 شهراً) التي بدت وكأنها تعرف جيداً ما تريده أمام الكاميرا، وانتزعت الضحكات من أمها.

ودشنت هاون تحديها الجديد في زمن كورونا تحت شعار «بدون مزاح، الضحك هو أفضل دواء».

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وأضافت الممثلة الشقراء «الضحك هو أسرع طريقة لإعادة التوازن إلى الجسد والعقل، حتى في أصعب الاوقات، تستطيع الابتسامة أن تجعلك أفضل».

وأكدت كيت هدسون أنها تدين بنجاحها وشهرتها وسعادتها إلى أمها التي علمتها أن الحياة تسير في كل الأحوال، ومن الخطأ التوقف عند مشكلة معينة، لأن كل الأوقات الصعبة ستصير من الماضي يوماً ما.

وأوضحت أن أولادها الثلاثة هم ثروتها الحقيقية في الحياة، وتتعامل معهم كأصدقاء.

من جانب آخر تستعد هدسون لتصوير بقية مشهدها في فيلم «الموناليزا والقمر الدموي» الذي يدور في أجواء الفانتازيا، وهو من إخراج أنا ليلي اميربور، ويشاركها البطولة كريغ روبنسون، إيد سكرين، إيفان هيتين.