عبد المجيد عبد الله يُهدي جمهوره “عادت عليكم” في العيد

متابعة بتجـــــــــرد: يستعد الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله بطرح أغنية جديدة بعنوان “عادت عليكم” بالتزامن مع عيد الفطر المبارك وذلك في تعاون جديد يجمعه مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

الأغنية من ألحان مبهم وكلمات فهد المساعد، وإصدارها سيترافق مع حملة دعائية واسعة تشمل كافة المتاجر الموسيقية الكبرى.

جدير بالذكر أن عبد المجيد عبد الله كان قد استنكر في الأيام الماضية، الهجوم والانتقادات الموجهة إليه وللفن عامة من قبل عدد من الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وقال: “يا جماعة أنا بحكي مع جمهوري والواحد ماعنده شي صارت مشكلة، اللي مايعجبه لايدخل واذا تعتبرو الأغاني حرام ترى غيركم يشوف غير كذا”.

وتابع: “لا تدوشونا الله يصلحكم وكل واحد داخل المنشن مفتي ويشتم كفاكم النظرة الدونية للفنانين، ترا فيهم خير أكثر من بعض ناس كثير، والدولة ماقصرت معترفة بالفن وكفى”.