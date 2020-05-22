حاتم العراقي يشدو افتراضيًا في عيد الشارقة

متابعة بتجـــــــرد: التزاماً بمسؤوليته المجتمعية وحرصاً منه على سلامة جميع أفراد المجتمع، يواصل مسرح المجاز بالشارقة، بثّ البهجة والسرور في نفوس جمهوره، حيث يستضيف في عيد الفطر السعيد الفنان حاتم العراقي في حفل يبث مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للمسرح.

وسيكون عشّاق الغناء العربي على موعد مع إطلالة الفنان حاتم العراقي الذي سيقف على خشبة المسرح في 26 أيار/مايو الجاري ليستمتع بأغنياته خلال حفل ينطلق عند التاسعة مساء.

وحول هذا الحفل والحفلات الإفتراضية الأخرى التي يستضيفها المسرح، قال مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق سعيد علاي: “في ظلّ الظروف الراهنة التي يمر بها الجميع حرصنا على أن نبقي الموسيقى والفنون حاضرة في حياة الناس اليومية، وأن نقدّم لهم الأغنيات التي يحبون سماعها، لهذا ارتأينا أن نحتفل بأيام عيد الفطر السعيد من خلال استضافة فنانين سيطلون على جمهورهم عبر تقنيات التواصل المرئي التي نسخرها اليوم في خدمة للفن والثقافة”.

وتابع علاي: “يترجم المسرح من خلال استضافته لهذه الحفلات عن بُعد مسؤوليته المجتمعية والإنسانية في توفير المتعة والفن للناس، كما يحرص على مواصلة العمل في ظلّ هذه الظروف ملتزماً بجميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة حيث ستكون الحفلات بدون جمهور”.