تراجع ملحوظ بثروة الملكة إليزابيث.. كم بلغت في العام 2020؟

متابعة بتجـــــــــرد: على الرغم من كون الملكة إليزابيث الثانية على رأس الدولة البريطانية وأحد أكثر الأشخاص نفوذاً في العالم، الاّ أن ثروتها “ضئيلة” مقارنةً مع بعض الفنانين والشخصيات البريطانية.

فقد كشفت قائمة Sunday Times Rich لعام 2020، أن الملكة اليزابيث واحدة من أغنى الشخصيات في بريطانيا بفضل ممتلكاتها الضخمة ومجموعة مجوهراتها، لكن لوحظ هذا العام تراجع كبير في معدّل ثروتها، فما السبب؟

وفق موقع Sunday Times، تحتل الملكة المركز 372 من القائمة للعام 2020، وتقدر قيمة صافي ثروتها الملكة بـ 350 مليون جنيه إسترليني أي حوالي 427 مليون دولار.

وقد انخفضت ثروتها بمقدار 20 مليون جنيه إسترليني أي 24 مليون دولار منذ العام الماضي، والسبب الأموال الطائلة التي أنفقت لترميم وتجديد والمحاظة على أملاك الملكة اليزابيث العقارية، بما فيها قصر باكنغهام.