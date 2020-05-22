بالصور – أحلام تأسر القلوب بأحدث جلسة تصوير

تلفت النجمة الاماراتية احلام الأنظار، دائمًا، من خلال الأزياء التي تختارها في كافة المناسبات، حيث تبهر المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأناقتها في اختيار التصاميم التي تناسب كل حدث.

في هذا السياق، نشر مصور المشاهير محمد فيفيد مجموعة من الصور للنجمة أحلام عبر حسابه على موقع انستغرام، ظهرت فيها باطلالة شتوية خاطفة للانفاس.

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بدت أحلام في كامل جمالها، وما زاد من جاذبيتها تسريحة شعرها الملفتة. اما المكياج فجاء متناسبًا مع أزيائها، واكملت طلتها ببعض المجوهرات اللافتة.

وقد نجحت أحلام في جذب المتابعين عبر انستغرام، حيث راحوا يعبّرون لـمحمد فيفيد عن إعجابهم بالصور بعد إظهارها في غاية الروعة.

نذكر أن أحلام تغيب منذ بداية رمضان عن الاطلالات الاعلامية أو الاطلالات المباشرة عبر مواقع التواصل، حيث تحرص على نشر أدعية وصور تناسب اجواء شهر الصوم.