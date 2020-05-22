إبغل فيلمز تعلن عن مشروع ضخم هزّ بيروت

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك، وبعد النجاح الكبير الذي حققته شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان هذا الموسم بمسلسل (أولاد آدم)، بدأت الشركة تحضيراتها المكثفة لمشاريع ما بعد رمضان، على رأسهم مشروعها الذي تعمل عليه منذ حوالي السنة، حيث ستبدأ بتصويره قريباً، وهو (عرابة بيروت/ست الكل) الذي سيكون مفاجأة للجمهور، بقصته ومضمونها وشخصيات العمل وظروفهم، خصوصاً أنه مستوحى من قصص حقيقية هزّت بيروت وكشفت المستور في قصايا اجتماعية وسياسية وفنية، وهو عمل تجري أحداثه في منتصف الخمسينات.

كذلك بدأت الشركة تحضر لمشروع ثانٍ بعنوان (تحت الأرض) وذلك تزامناً مع انتهائها أول من أمس من تصوير (دانتيل)، في حين تستمر في تصوير واحد من أضخم الإنتاجات العربية الخليجية المشتركة (دفعة بيروت) الذي يضمّ نخبة من نجوم الخليج ولبنان وسوريا ومجموعة كبيرة من الدول العربية.