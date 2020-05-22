كيف وصفت نوال الزغبي ماغي بوغصن في أولاد آدم؟

أشادت النجمة نوال الزغبي بأداء صديقتها المقربة النجمة ماغي بوغصن في مسلسل “أولاد آدم”.

وعلى أنغام أغنية “القوية”، نشرت الزغبي فيديو تضمن مشاهد لماغي ومواجهتها مع زوجها غسان (مكسيم خليل) من المسلسل، وكتبت قائلة: “عمل رائع ابدعت”.

لترد عليها ماغي بالقول: “الإبداع عنوانك صديقتي الذهبية”.

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لتعود وترد نوال عليها ووصفتها بنجمة رمضان، وقالت “نجمة رمضان بدون منازع يا صديقتي القوية”.

تشارك نوال في شهر رمضان من خلال أغنية “اتحاربت” وهي تتر مسلسل “سلطانة المعزّ” للنجمة المصرية غادة عبدالرازق. هذا التعاون بين نوال وغادة، هو الأول لهما، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققته نوال قبل سنتين في مصر بشارة “الناس العزاز” لمسلسل “لأعلى سعر” للنجمة المصرية نيللي كريم.

أما ماغي بوغصن تحقق نجاحاً كبيراً بدور “ديما القاضية” في مسلسل “أولاد آدم” الذي يعرض عبر شاشة MTV ومنصة شاهد على أن تعرض اليوم الحلقة ما قبل الأخيرة.