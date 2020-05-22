هل وصل زواج جورج كلوني وأمل علم الدين إلى نقطة الانهيار؟

في عام 2014، دخل النجم العالمي جورج كلوني والمحامية البريطانية، من اصل لبناني، أمل علم الدين القفص الذهبي، ومنذ تلك اللحظة بدأت إشاعة الانفصال تلاحقهما، إلا انهما دائماً ما يردان على هذه الأقاويل بظهورهما معاً سعداء وآخر انسجام في كل المناسبات.

قبل ساعات، تصدر النجم جورج كلوني وزوجته امل علم الدين العناوين بعدما نشرت مجلة مختصة بأخبار المشاهير، أخباراً تفيد ان زواجهما وصل مؤخراً الى نقطة الانهيار وذلك أثناء تواجدهما معا خلال فترة العزل المنزلي للحدّ من انتشار فيروس كورونا، حيث يعيشان ضمن اجواء مشحونة ومضطربة وآراء مختلفة ومشاكل.

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إلا ان موقع “جوسيب كوب” أشار ان القصة تبدو مفبركة وان خبر انفصالهما ما هو إلا إشاعة متجددة تلاحقهما بين الفترة والاخرى. كما لفت مصدر مقرب من جورج وأمل الى ان فترة العزل المنزلي جعلهما أقرب الى بعضهما.

نشير أن جورج كلوني وامل علم الدين رُزقا في عام 2017 بتوأم ايلا والكسندر.

نذكر أن الشهر الماضي تبرع جورج كلوني وزوجته بمليون دولار من اموالهما الشخصية للمساعدة في تخفيف تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأميركية. وتم توزيع المبلغ على ست منظمات مختلفة، منها أموال التبرع لمساعدة زملاء جورج في هوليوود الذين تضرروا من توقف صناعة السينما بسبب فيروس كورونا.