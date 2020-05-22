May 22, 2020
بعد ان قدمت منذ أيام ديو غنائي مع المغني جاستن بيبر بعنوان Stuck With U، ها هي المغنية أريانا غراندي تطل بديو جديد ولكن هذه المرة مع المغنية ليدي غاغا.
الأغنية تحمل عنوان “Rain On Me” وهي ضمن ألبوم ليدي غاغا الجديد “Chromatica” وقد احتلت الأغنية المركز الأول في iTunes السعودية بعد أقل من ساعة على إصدارها.
نذكر أن ألبوم “Chromatica” المقرر إطلاقه في 29 مايو الجاري، يضم 12 عملاً من بينها تعاونات مع الفنان البريطاني إلتون جون، الفرقة الكورية الجنوبية Blackpink . كما أنّه يضم الأغنية المنفردة التي سبق واطلقتها غاغا بعنوان Stupid Love .
كانت هذه تفاصيل خبر بساعة واحدة، ليدي غاغا وأريانا غراندي تتصدران في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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