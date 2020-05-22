بساعة واحدة، ليدي غاغا وأريانا غراندي تتصدران في السعودية

بعد ان قدمت منذ أيام ديو غنائي مع المغني جاستن بيبر بعنوان Stuck With U، ها هي المغنية أريانا غراندي تطل بديو جديد ولكن هذه المرة مع المغنية ليدي غاغا.

الأغنية تحمل عنوان “Rain On Me” وهي ضمن ألبوم ليدي غاغا الجديد “Chromatica” وقد احتلت الأغنية المركز الأول في iTunes السعودية بعد أقل من ساعة على إصدارها.

نذكر أن ألبوم “Chromatica” المقرر إطلاقه في 29 مايو الجاري، يضم 12 عملاً من بينها تعاونات مع الفنان البريطاني إلتون جون، الفرقة الكورية الجنوبية Blackpink . كما أنّه يضم الأغنية المنفردة التي سبق واطلقتها غاغا بعنوان Stupid Love .