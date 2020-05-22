وفاة والد جهاد عقل… وهذه تفاصيل الدفن والعزاء

May 22, 2020 أعلن عازف الكمان الشهير الفنان اللبناني جهاد عقل وفاة والده السيد أحمد سعيد عقل مساء الخميس. وكتب جهاد عقل عبر حسابه على فايسبوك ناعياً والده وقال: “إنقل إلى رحمة الله تعالى والدي وأستاذي أحمد سعيد عقل..أبو جهاد رحمك الله يا غالي وغفر لك واسكنك فسيح جناته”. يصلى على جثمانه بعد صلاة الظهر في جامع الخاشقجي بيروت اليوم الجمعة. ويوارى الثرى في مقبرة الشهداء في بيروت. وبسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تقبل التعازي على الارقام التالية للفنان جهاد عقل 03219255 او 03668223 أسرة موقع “الخليج 365” تتقدم بأحر التعازي من عائلة الفقيد.







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