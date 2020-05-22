شكرا لقرائتكم مصطفى خاطر للعربية.نت: لم أرتجل في "عمرودياب" و"مسرح مصر" انتهى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختار الفنان الشاب مصطفى خاطر أن ينافس في رمضان بكثير من التحديات من خلال مسلسل يحمل اسم الهضبة "عمرودياب" ويشارك فيه مع زميله الدائم في "مسرح مصر" علي ربيع، كما يتحدى مصطفى خاطر نفسه بمنافسة أكبر نجوم الكوميديا في الموسم الرمضاني شديد الشراسة.

وفي حواره مع "العربية.نت" تحدث مصطفى خاطر عن تفاصيل "عمرودياب" وكواليس التصوير والمشاهد الصعبة ومن صاحب فكرة المسلسل ولماذا سيتوقف مشروع مسرح مصر.

مصطفى خاطر

*ما سبب تقديمك بشكل مفاجئ مسلسلا مع صديقك الكوميديان علي ربيع ولماذا لم تفكر من قبل في مشروع كهذا؟

**كنا نتعاون أنا وعلي دائما في المسرح لذلك لم يكن تعاوننا دراميا أمرا ملحا أو على بالنا تماما، ولكن هذا العام طلبت منا شركة الإنتاج أن نتشارك في بطولة عمل ووافقنا فورا، وفكر ربيع في فكرة المسلسل وأعجبتنا جدا ونفذنا على الفور، والعمل يدور حول صديقين يحاولان البحث عن عمل كل يوم ويتميزان بغباء وسوء حظ فيؤدي ذلك إلى مواقف كوميدية كثيرة.

*لماذا كان اسم المسلسل في البداية "وصل أمانة" ولماذا تم تغييره؟

**مفروض أن بطل المسلسل "عمر" وصديقه "دياب" يتورطان في كتابة وصل أمانة بعد شراء تاكسي ثم ضياع التاكسي، ويكونان مطالبين بتسديد المبلغ المستحق في وصل الأمانة، وهو اسم مناسب جدا للعمل لكنه غير جذاب، لذلك فكرنا في استخدام اسم البطلين "عمر" و"دياب" ولصقهما معا كأنه اسم واحد، وهو اسم الهضبة "عمرو دياب"، ورفضنا الإفصاح عن تغيير الاسم إلا قبل رمضان بفترة بسيطة حتى لا نحرق إفيه ومفاجأة الاسم.

من مسلسل "عمرودياب"

مصطفى خاطر

*هل صحيح أنكما قدمتما المسلسل بطريقة "مسرح مصر" حيث تم الارتجال في كثير من المشاهد؟

**لا طبعا هذا غير حقيقي، فالمسرح يختلف تماما عن الدراما أو كاميرات السينما ولا يمكن الارتجال أبدا لأن هذا قد يفسد المشهد ويربك الممثلين المشاركين في المشاهد، وكنا نتناقش في المشهد قبل تقديمه، وإن كانت هناك إفيهات نضعها قبل بداية التصوير بالاتفاق مع المؤلف والمخرج.

*هل هذا يعني أنكما لم تضيفا إلى كوميديا المسلسل أي شيء؟

**طبعا أي ممثل كوميدي لابد أن تكون له وجهة نظر ورأي في المواقف الكوميدية التي سيؤديها، وحدثت مناقشات كثيرة قبل التصوير واتفقنا على وجهة نظر واستقررنا على كل شيء قبل التصوير مع صنّاع العمل.

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من مسلسل "عمرودياب"

*ما الجديد الذي جذبك في شخصية "دياب" عن أي دور قدمته من قبل؟

**"دياب" شاب بسيط وغير ذكي بشكل كبير ويرتبك عند الوقوع في أي مشكلة وربما هذا هو الجديد، وهو شاب ينتمي لأسرته بشكل كبير ويحلم أن يجهز أخته للزواج، ويملك عملا يدر أموالا، ونظرا لذلك يتعرض لمواقف كثيرة صعبة وكوميدية في نفس الوقت مع صديقه "عمر" الذي لا يفرق عنه في الغباء والتوتر.

*الكثير من الأعمال الكوميدية تتناول فكرة غباء البطل مثل مسلسل "رجالة البيت" فهل هذه التيمة موضة بين نجوم الضحك؟

**مسلسل "عمرودياب" لا يعتمد على فكرة الغباء بشكل مفرط لدرجة أنها تيمة ومحور العمل، لكن هما شابان محدودا الذكاء ويتعرضان لمواقف صعبة تظهر هذا الغباء في بعض الأحيان، لكن ليس الغباء موجودا طوال الوقت بل هناك حلقات يتصرفان بشكل جيد لا يمكن أن نسميه غباء أبدا، وطبعا تيمة الغباء تستخدم في الكوميديا بوجه عام وتسبب ضحكا كبيرا لكنها ليست هدفنا في هذا العمل.

مصطفى خاطر وعلي ربيع في مسلسل "عمرودياب"

*لماذا تتعامل مع المخرج معتز التوني في معظم أعمالك؟

**المخرج معتز التوني من أهم المخرجين في مصر خاصة في الكوميديا لأنه صاحب وجهة نظر وخفة ظل ويضيف لأي عمل يقدمه في كل شيء سواء الضحك أو الإفيهات أو طريقة أداء الممثل، كما أنه يوفر جوا جميلا جدا وكواليس رائعة في التصوير تجعلنا نقدم أفضل ما لدينا بالإضافة لأننا نكون في حالة نفسية رائعة.

*ماذا عن كواليس التصوير والمشاهد الصعبة؟

**الكواليس الداخلية في التصوير كانت رائعة ومريحة جدا وكنا أسرة واحدة، ولكن بالنسبة للمشاهد فقد كانت هناك مشاهد صعبة فى تنفيذها، مثل مشاهد الأكشن وبعض المشاهد الخارجية.

وطبعا بسبب فيروس كورونا المستجد كنا قلقين جدا وهناك إحساس بجو مرعب ومتوتر من الخوف، وطبعا كنا نصور وملزمين رغم كل التحذيرات بإنجاز العمل رغم إحساسنا أننا لم نأخذ احتياطاتنا على أكمل وجه.

*ما أخبار "مسرح مصر" وهل صحيح أنكم لن تقدموا موسما جديدا؟

**فعلا المعلومة صحيحة فقد انتهينا من "مسرح مصر" وكان الموسم الماضي آخر موسم له، وبالتأكيد نحن جميعا نحب المسرح وليس معنى أننا انتهينا من "مسرح مصر" أننا سنترك المسرح، ولكننا نبحث عن فكرة جديدة وسنقدم مسرحا في الوقت المناسب.