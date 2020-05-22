نانسي عجرم تحيي حفل "أمل بلا حدود" في بثّ مباشر على YouTube

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"الخليج 365" من بيروت: تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل فني من مدينة بيروت، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو، في الساعة 8 مساءً بتوقيت بيروت / الرياض و7 مساءً بتوقيت القاهرة. وسيقام الحفل بمناسبة العيد في موقع خاص دون حضور مباشر من قبل الجماهير، الذين سيتمكنون من مشاهدته من خلال بثّ حصري على قناة نانسي عجرم على YouTube.

وتأمل الفنانة نانسي عجرم أن ينال هذا الحفل إعجاب جمهورها في جميع أنحاء العالم، حيث تسعى من خلاله إلى نشر رسالة حب وأمل وتكافل وستقدم فيه عدداً من أشهر أعمالها مثل "بتفكر في إيه"، و"بدنا نولع الجو".

وقالت نانسي عجرم "أشعر بالكثير من الحماسة إزاء هذه الحفلة الاستثنائية إذ تمثل ’أمل بلا حدود‘ أكثر من مجرد حفلة غنائية لأنها تتيح الفرصة لتسليط الضوء على الجهود الإنسانية لمساعدة العائلات في لبنان والعالم للتعامل مع الضغوطات الاقتصادية والتحديات الأخرى التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وعلى الرغم من التباعُد الذي نعيشه اليوم تجمعنا الموسيقى مرة أخرى على فعل الخير وتوحدنا للتغلب على هذه المحنة".



وبحسب شركة Believe، الرائدة عالميًا في مجال الإنتاج الموسيقي الرقمي، والموزع الرقمي لأعمال نانسي منذ عام 2014، فإن حفل النجمة المقبل يمثل دعوة مفتوحة لمعجبيها للاحتفال بالحياة وغرس الأمل. وقالت دولي مخول، مدير عام شركة Believe في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نحن سعداء بشراكتنا مع YouTube في هذا المشروع المميز الذي ينطوي على جهود إنسانية نبيلة".

وخلال البث المباشر، ستتاح الفرصة للجمهور المُتابِع حول العالم، للتبرُّع لجمعية "فرح العطاء" الخيرية التي اختارتها نانسي، وهي منظمة غير حكومية مقرها لبنان تُعنى بتعزيز المواطنة وبناء الجسور بين شرائح المجتمع اللبناني من خلال العمل التطوّعي والتكافل الاجتماعي.

ويعد هذا العمل جزءًا من حملة #معي على YouTube بالشراكة مع شركة Believe للإنتاج الفني.

لمشاهدة الحفل:



