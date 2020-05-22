شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "خيانة عهد".. هل تنجح يسرا فى الإيقاع بجومانة مراد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة يسرا ضمن أحداث مسلسل خيانة عهد أن تنتقم من شقيقتها حلا شيحة وشقيقها خالد سرحان، حيث ورطت الأولى فى قضية اتجار بالمخدرات وورطت سرحان فى قتل زوجته عبير صبرى، لكن يبقى الضلع الثالث من القصة وهى جومانة مراد والتى كانت سببا فى جعل ابنها هشام مدمنا فهل ستنجح فى الإيقاع بها، خاصة أن جومانة تقوم بتسجيل لقاءتها مع يسرا بالصوت والصورة والتى تتفق فيها مع جومانة على الانتقام من أشقائها وهو دليل على أن جومانة لديها ورقة جديدة للضغط على يسرا حال محاولتها الانتقام منها.

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مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.