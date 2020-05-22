شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يجمع تبرعات بـ5 ملايين ريال بسبب مباراته الخيرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام مساء اليوم مباراة خيرية فى لعبة البلاى ستيشن بين المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية وسعود آل سويلم رئيس نادى النصر السابق، حيث جمع تركى آل الشيخ 5 ملايين ريال لصالح إحدى المراكز الخيرية لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلن عدد من نجوم كرة القدم العالميين، دعمهم للمستشار تركى آل الشيخ مالك نادى ألميريا الإسبانى، فى مباراة تحدى البلاى ستيشن، وقدموا عددا من مقاطع الفيديوهات لدعم وتشجيع تركى، وأبرزهم ميسى، وروبرتو كارلوس، وعدد من نجوم العالميين.

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كما ساند نجوم الفن عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، المستشار تركى آل الشيخ، حيث قدم النجوم محمد هنيدى الدعم والتشجيع للمستشار قائلاً: محتاج مدرب يا أبو ناصر ، أنا حاضر، كما دعم النجم عمرو دياب المستشار تركى آل الشيخ قائلاً: ماتش جامد شد حيلك ودايماً سباق بالخير، كما شجع النجم محمد حماقى ، تركى آل الشيخ قائلاً عبر صفحته فى تويتر : دايماً سباق بالخير يا أبو ناصر، اما بالنسبة للمبارة أنت لعيب كبير وأنا شوفت بنفسى، وبشجع ألميريا.