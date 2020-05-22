شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الظهور الأول لابنة نجم هارى بوتر روبرت جرينت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع ديلى ميل عددا من الصور تعد هى الظهور الأول لنجم هارى بوتر روبرت جرينت وصديقته جورجيا جروم بصحبة طفلتهما الأولى، حيث ظهر الثنائى وهم يستمتعان بجولة مرتديان الكمامات حفاظا على أنفسهما من فيروس كورونا، كما يرتديان ملابس متشابهة من اللون الأسود، وذكر الموقع أن الثنائى لم يعلنا بعد عن اسم الطفلة.

جروم وروبرت توطدت علاقتهما فى 2011 وأبقيا على علاقتهما بعيدا عن الأضواء إلى أن أفصح جرينت عن علاقتهما للصحافة بعدما شعر بحالة نضج وأنه قادر على الاستمرار فى تلك العلاقة وتكوين أسرة.

روبرت هو ثالث أبطال سلسلة هارى بوتر والتى تضم دانيال رادكليف وإيما واتسون وتعتبر سلسلة أفلام هارى بوتر سببا فى شهرة دانيال رادكليف الذى اشتهر بتجسيد دور الساحر هارى بوتر فى سلسلة أفلام هارى بوتر المبنية على الروايات، التى حققت أفضل المبيعات فى هذا القرن، كما ظهر فى العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام السينمائية.

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تدور أحداث الجزء الأخير من هارى بوتر حول البحث عن أحجار الهوكروكس الثلاثة الباقية، التى يستغلها فولدمورت ليقسم بها روحه، حتى يستحيل قتله إذا لم تجتمع سوياً، ويسعى هارى، رون، وهرميون لإيجادها وتحطيمها، وحينها يستطيع هارى تحطيم بعضها ويقوم رون بتحطيم أحدها ليكسروا سر خلود لورد الظلام، يشن فولدمورت حرباً عاتية على مدرسة هوجوورتس تدمر كل شىء، ويصبح مصيرها ومصير الجميع مرهونًا بنتيجة الصراع العاتى الذى سينشأ بين هارى وفولدمورت.

يذكر أن فيلم هارى بوتر ومقدسات الموت: الجزء الثانى يقوم بإخراجه دافيد ياتس، ويقوم ببطولته كلٍ من دانيل رادكليف، روبرت جرينت، إيما واطسون، ورالف فينيس.