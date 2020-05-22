شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة تحاول ترديد كلمة "طاغوت" بعد تأثرها بمشاهد مسلسل "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن تأثير مسلسل الاختيار والروح الوطنية العالية التى خرجت من المسلسل، لم تقتصر على الكبار فحسب، فالعمل كان له أيضا، تأثير واضح على الأطفال، الذى رأوا بأعينهم بطولات وطنية خارقة، تجسدت على الشاشة، فحاولوا بشكل عفوى تلقائى تقليد هذه المشاهد، واستلهام روح القوات المسلحة المصرية فى معاركها ضد الإرهاب والإرهابيين، حيث نشر الفنان أحمد العوضى، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، فيديو لطفلة تحاول أن تنطق كلمة "طاغوت" بصعوبة شديدة لصغر سنها، وهى الكلمة التى تكرر على لسان الفنانين الذين يجسدون الشخصيات الإرهابية فى العمل.



تردد كلمة طغوت

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.



الطفلة

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.