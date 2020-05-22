شكرا لقرائتكم خبر عن نفخ شفايف فنانات دراما رمضان 2020 وأزمة أحمد فلوكس.. "مع صحصاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم برنامج "مع صحصاح"، الذى يقدمه الزميل عمرو صحصاح، فى حلقة اليوم الجمعة، العديد من الأخبار الفنية التى يقدمها بشكل ساخر، حيث يتحدث خلال الحلقة عن ظهور فنانات كثيرات بدراما رمضان هذا العام بعد إجرؤهن عمليات تجميل وبالتحديد نفخ الشفايف، فضلا عن التطرق لأزمة الفنان أحمد فلوكس مع أحد رجال أمن كمباوند بمدينة الشيخ زايد.

وتتناول الحلقة أيضا اقتحام أبناء الفنانين لموسم دراما هذا العام، والمبالغة في مشاركتهن، حيث يشارك أبناء 5 فنانين في مسلسل واحد، وخلال الحلقة يتطرق صحصاح أيضا لدور الشركة المنتجة لمسلسل "سكر زيادة" في محاولة مغازلة نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب بالألقاب.

برنامج "مع صحصاح"، إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير يونس، مونتاج نانيس هيكل، إخراج وإشراف عام شادى أبو الحسن.