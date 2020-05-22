شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة عن مسلسل الاختيار: "اللى يجيب سيرة جيشك دوس عليه زى الصرصار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الشاعر الغنائى أمير طعيمة، بأحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل الاختيار التى جسدت جانبا من ملحمة البرث التى استشهد فيها أحمد المنسى ومجموعة جنود وضباط القوات المسلحة فى سيناء، وغرد طعيمة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "ده الفرق بين اللي بيموت بطل، و بين اللي بيموتوا و هُم بيهربوا في الصحراء زي الفئران.



امير طعيمه على تويتر

ووجه أمير طعيمة رسالة إلى المصريين بعد حلقة أمس من مسلسل الاختيار قائلا: "بعد ما شفت بعينيك نقطة من بحر الحقيقة، اللي يجيب سيرة جيش بلدك دوس عليه بجزمتك وافعصه زى الصرصار. نحتسبكم عند الله شهداء وربنا يربط على قلب أحبابكم".

كما هنأت الفنانة ناهد السباعى أبطال وصناع مسلسل الاختيار بعد نجاحهم في تجسيد جانب من حقيقة ملحمة البرث، ونشرت ناهد السباعي صورة لأبطال الملحمة الحقيقة على حسابها بموقع "انستجرام"، ورددت أجزاء من كلمات أغاني أبطال الصاعقة قائلة: "سيناء نرويها بالدم من اسوان ...لاسماعلية قالوا ايه علينا قالوا وقالوا ايه في الصحراء وحوش رجال الصعقة المصرية. في بلدنا اسود طالعين من وسط غلابة... الف الف مليون مبروك يا باشا مصر أمير كرارة. الف الف مبروك بيتر ميمي. اقسم بالله اللي هيكلم علي جيش مصر ميستهلش يقعد علي اراضيها سيناء عاش يا رجالة مصر".

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وأحدثت الحلقة الـ28 من مسلسل الاختيار، التى تجسد ملحمة من أهم ملاحم الجيش المصرى العظيمة، خلال العقد الأخير، صدى واسعا بين الشعب المصرى بجميع أطيافه، حيث تزينت حساباتهم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى، بأبطال وشهداء ملحمة البرث بقيادة العقيد أركان حرب أحمد منسى، وكان من بينهم أيضا نجوم الرياضة والكرة فى مصر.



جانب من كواليس تصوير الاختيار

لم تكن معركة "البرث" للشهيد أحمد منسى ورفاقه مجرد معركة عادية لكنها كانت ملحمة عسكرية، فهي أحد أهم المعارك ضد الجماعات الإرهابية بشمال سيناء، وسطرت تلك الملحمة الشرف والمجد لكل الشهداء، وفي حلقة أمس من مسلسل "الاختيار" أوجع المنظر قلوبنا ورغرغت عيوننا بالدموع لكننا في النهاية لدينا يقين بأن كل شهيد مكانه الجنة مع الصديقين والأنبياء.

جسد المخرج بيتر ميمي في الحلقة 28 من مسلسل الاختيار ملحمة البرث وتفاصيل تلك المعركة ليكشف البطولات والتضحيات لأبطال كمين البرث الذي أصبح بداية لمرحلة أخرى من المواجهات مع العناصر الإرهابية ولتلك الحلقة رسائل كثيرة تصل لـ 10 رسائل أهمها التوثيق لهذه المعركة حتي يعرف الأجيال الحالية والمقبلة كم التضحيات فثمن الأمن والأمان الذي نعيشه راح بسببه آلاف قد استشهدوا من أجلنا.