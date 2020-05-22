شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: تحمست لمشهد قتل المنسى وبيتر ميمى قالى "ربنا يستر عليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من ظهوره فى الحلقات الأخيرة من مسلسل "الاختيار"، لكن كان هذا الظهور ذى طابع خاص، حيث إنه صاحب الرصاصة التى أودت بحياة الشهيد أحمد المنسى، هو الفنان الشاب محمد يوسف الذى جسد دور أبو عميرة الإرهابى بكل إتقان واستطاع أن يجعل الملايين تبكى وكسب كراهيتهم.

قال يوسف لـ"الخليج 365" دور أبو عميرة فى مسلسل الاختيار للنجم أمير كرارة، هو عودة بالنسبة لى الدراما التليفزيونية بعد أن توقفت عنها لمدة سنوات، وانصب تركيزى على برامج التوك شو الكوميدية، لكنى لم أتردد لحظة عندما عرض على الدور واعتبرته واجب وطنى، فشخصية أبو عميرة هو فى الأصل رجل مهرب وتاجر سلاح وعبيد على حدود رفح، فهو لم يكن تكفيرى بالمعنى المتعارف عليه، أى أنه لم يأمن بمعتقداتهم وأرائهم، بل انضم لهم من أجل المادة بعد أن قطع الجيش عليه كل الطرق.

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وأضاف يوسف كان مشهد قتل منسى هو أول المشاهد التى قمت بتصويرها وكنت متحمسا له جدا إلى درجة أنه بعد انتهائى منه قال لى مخرج العمل "ربنا يستر عليك بعد مالمشهد يتعرض"، ودور أبو عميرة كان صغير جدا واتفقت مع المخرج أن تكون لغة الشخصية هى اللغة الشامية الحيادية حتى لا يستطيع أحد التعرف على انتمائه، وبالمناسبة هذا هو حال معظم التكفريين، كما أضفت الكثير من التفاصيل فى الشخصية، وقد أشاد المخرج بيتر ميمى بأدائى مما دفعه لتزويد بعض المشاهد.

وعن ردود أفعال المتابعين قال يوسف منذ عرض الحلقة قد تلقيت الكثير من التعليقات منهم تعليقات عنيفة وتعليقات مزاح من أصدقائى بالتهديد، وأيضا تعليقات شديدة اللهجة، وكل هذا أسعدنى للغاية لأنه يعنى نجاح الشخصية، فقد اعتدت على بذل قصارى جهدى فى العمل.