هل تستطيع التعرف على أيشواريا راي في هذه الصورة النادرة؟.. صورة نادرة

رنا صلاح الدين - انتشرت مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة قديمة للنجمة الهندية وملكة جمال العالم السابقة ايشواريا راي.
وتظهر راي مع مجموعة من الأطفال، ويبدو أن الصورة التقطت أثناء حضور حفل عيد ميلاد لصديقتها، كما يبدو أيضا أن أيشواريا طفلة سعيدة تستمتع بصحبة أصدقائها. هل يمكنك اكتشافها؟.
ولمن لم يستطع التعرف عليها، تقف أيشواريا في أقصى الزاوية اليمنى، مرتدية اللون الأبيض وعلى وجهها ابتسامة كبيرة بينما تقطع فتاة عيد الميلاد كعكتها، في الصورة الأخرى، تقف في الصف العلوي، الثانية من اليمين.
يُشار أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يحرص فيها متابعي ايشواريا على تصفح الألبومات القديمة ومشاركة صور قديمة لها على وسائل التواصل الاجتماعي.
مؤخراً، نشرت مجلة Filmfare صورة تعود لأيام المراهقة للممثلة مع رانبير كابور. بينما تظهر الصورة الأولى نسخة أصغر من الثنائي، و نشاهد في الورة الثانية لقطة لهما من فيلمهما، Ae Dil Hai Mushkil.
بدأت ايشورايا العمل على فيلم بعنوان Radheshyam Sitaram منذ حوالي 23 عامًا ، وشارك في بطولته سونيل شيتي Suniel Shetty. استعارة كتاب، اذهب الى المكتبه او الادارة فى الضهيرة
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