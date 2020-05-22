بينها عدم التقبيل.. أبرز شروط يوسف الشريف تجاه "بطلات" مسلسلاته؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تمكن الفنان المصري يوسف الشريف من أن يفرض نفسه على الساحة الفنية منذ بداياته، معتمداً على اختياراته للأدوار التي يلعبها، ونوعية الدراما التي يقدمها، ليصبح واحداً من أشهر النجوم المصريين مطلوباً في الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

ولكنه وقبل أن يدخل المجال الدرامي، كان الشريف قد بدأ حياته كلاعب كاراتيه، حيث اشتهر بقوته وتمرسه، ولعب في البطولات الدولية في تونس والمجر، بالإضافة إلى أنه كان أحد لاعبي نادي الأهلي المصري لكرة القدم، وبقي كذلك إلى حين دخوله جامعة عين شمس، لدراسة الهندسة الميكانيكية، حيث تخرّج منها عام 2002، بعد حصوله على الإجازة في الهندسة.

وأثناء دراسته الجامعية حصل على فرصة الظهور كـ"موديل" في الإعلانات، واستمر في أدائها حتى لفت انتباه المخرج المصري شريف صبري له، فعرض عليه المشاركة في فيلم "7 ورقات كوتشينة" عام 2004، إلا أنَّ اسمه لم يرق له كثيراً، إذ أن اسمه الحقيقي هو محمد إسماعيل ناجي، فاتفق شريف صبري معه على تغييره ليصبح اسمه يوسف الشريف، ويكون اسم الشهرة الخاص به.

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وعلى الرغم من أنَّ فيلم "7 ورقات كوتشينة" كان أول فيلمٍ له، إلا أنَّ انطلاقته الحقيقية كانت في فيلم "هي فوضى" الذي شارك في بطولته عام 2007 من إنتاج مصري وفرنسي مشترك، بعدما جاء اختياره لأداء هذا الفيلم بالصدفة، حيث رآه المخرج يوسف شاهين، وهو يتعاقد على فيلم جديد مع أحد المخرجين، ليطلب منه القيام بـ"كاستينغ"، ويختاره ضمن فريق العمل للفيلم في دور وكيل النيابة.

وفي عام 2009، اختير الفنان المصري ليلعب أول بطولةٍ له في فيلم "العالمي"، والذي اعترف حينها بأن شخصية "مالك" التي لعبها في الفيلم، تشبه شخصيته كثيراً، خصوصاً في حلم الاحتراف الكروي.

وتوالت بعدها أعماله وتنوّعت بين غزارةٍ في بعض السنوات وظهور قليل في سنوات أخرى، فخلال خمسة عشر عاماً، شارك بما يقارب الخمسة عشر مسلسلاً وستة أفلام، وذلك بسبب أدواره التي ينتقيها لتتناسب مع مبادئه وشروطه والتي يرفض التنازل عنها، مما جعله نجم دراما الإثارة والغموض، ولكن ما هي تلك الشروط التي لا يتنازل عنها يوسف الشريف؟ إليكم الإجابة في الفيديو أعلاه.