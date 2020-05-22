عباس النوري: الحجر المنزلي فرصة.. والإعلام بالغ بالتخويف من كورونا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قال الفنان السوري عباس النوري في حديثه مع موقع فوشيا إنه يقضي وقته في الحجر المنزلي ملتزماً بكل التعليمات والتدابير الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، محاولاً ممارسة بعض الأنشطة بعد توقف جميع الأعمال على مختلف الصعد.

وكشف النوري أنه قبل جائحة كورونا كان يمارس هواية السباحة بشكل يومي، لكن بعدما منعه كورونا من ذلك استبدلها بممارسة الرياضة على الدراجة الهوائية، معتبراً أن الرياضة مهمة جدا لكل إنسان، وهي مفيدة للصحة العامة الجسدية والنفسية والعصبية محفزاً الكثيرين على ممارستها وكاشفاً أنه يحب ممارسة الرياضة بمفرده دون أن يرافقه أحد.

وأضاف أن معظم وقته بالحجر المنزلي يقضيه في القراءة بمكتبه ضمن بيته، إضافة إلى مشاريع وأفكار يكتبها لمسلسلات وأعمال مختلفة يحاول العمل عليها. بينما يتنافس مع زوجته الكاتبة عنود الخالد بألعاب الورق ومنها لعبة "كونكان" الشعبية الشهيرة.

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وقال الفنان السوري القدير إن الحجر المنزلي هو فرصة لأن يكتشف الرجل عند عودته إلى المنزل أن ما بداخله من أفراد هم أرواح، وأن كل لحظة غياب له عن المنزل يكون أبناؤه بطور النمو، معتبراً أنه حتى الزواج عن حب يتحول إلى حالة وظيفة، معتبراً أن الخلافات الزوجية ازدادت لأن الطرفين وجدا نفسيهما أمام امتحان العلاقة من جديد.

وانتقد النوري في حديثه تعامل الإعلام مع جائحة فيروس كورونا، معتبرًا أنه نشر الخوف والرعب أكثر، بينما رأى أنه كان ينبغي أن يطرح الحلول الوقائية، وشدد على أهمية أن يتم التعامل مع الجائحة بالعلم و العقل، وبأنه علينا أن نحترم جيوش الأطباء الذين يقاتلون لحماية البشرية من هذا الوباء.

الدراما السورية

وحول رأيه بواقع الدراما السورية اليوم، قال النوري إنها متدهورة لكنها لم تصل لحافة الانهيار. مضيفاً أنه وبرغم تواضع بعض الأعمال التي تقدم غير أنه لا بد من التصفيق لها، مؤكدًا أن الدراما بئر لا ينضب وأنها تحتاج إلى وقت كبير حتى تستعيد عافيتها، وخاصة بإنشاء قانون جديد يحميها ويحمي القائمين عليها.