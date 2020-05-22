نتفليكس تطرح الإعلان التشويقي لفيلم شارليز ثيرون الجديد The Old Guard

"الخليج 365" من بيروت: طرحت شبكة نتفليكس أول ملصق ترويجي لفيلم تشارليز ثيرون الجديد The Old Guard المقرر طرحه في العاشر من يوليو المقبل.
يدور الفيلم حول مجموعة سرية ومترابطة من المرتزقة بقيادة المحاربة أندي (تشارليز ثيرون) يتمتعون بقدرات غامضة تمنعهم من الموت، يقاتلون منذ قرون لحماية العالم.
وحين يتم تعيين هذا الفريق لأداء مهمة طارئة، وتتعرض قدراتهم الخارقة فجأة للخطر، فإن الأمر يعود إلى أندي و نايل (كيكي لاين) أحدث الجنود المنضمين للفريق، لمساعدة المجموعة على مواجهة التهديدات التي يفرضها هؤلاء الذين يحاولون نسخ قدراتهم والتربح من ورائها مهما كلف الثمن.
فيلم The Old Guard مقتبس عن سلسلة الروايات المصورة التي قام بتأليفها جريج روكا، ومن إخراج جينا برينس بايثوود، مخرجة أفلام LOVE & BASKETBALL, BEYOND THE LIGHTS.
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