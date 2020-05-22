زوجة العقيد أحمد منسي: بكيت وأنا أتابع ملحمة البرث

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من بيروت: علقت منار سليم، زوجة العقيد أركان حرب بالجيش المصري، أحمد منسي، على الحلقة 28 من مسلسل ”الاختيار“ والتي صورت تفاصيل ملحمة البرث التي قتل فيها الفنان أمير كرارة مجسدًا شخصية ”العقيد أحمد منسي“.

بعدما ترجاها المُخرج بعدم مشاهدة الحلقة الأخيرة، أصرت منار سليم زوجة العقيد أركان حرب بالجيش المصري، أحمد منسي، أن تُشاهد المشاهد التي جسدت لحظة وفاة زوجها.

وعلقت منار على الحلقة 28 من المسلسل إنها "رغم ما عاشته من واقع مرير عقب مقتل زوجها، ورغم ما سمعته ممن قدر لهم النجاة من موقعة البرث التي قتل فيها المنسي، إلا أنها لم تكن تعلم بالتفاصيل التي جاءت في مسلسل الاختيار.. بكيت وأنا أتابع المسلسل لأن المشاهدة غير السمع".

وأضافت في مداخلة هاتفية عبر برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي: "مسلسل الاختيار به مصداقية شديدة.. المسلسل غير مفاهيم أبنائي كونهم لا يستطيعون معرفة معنى كلمة تكفيري ولكن الاختيار جعلهم يدركون".

وتابعت أرملة المنسي إنها "كل يوم تزداد فخرًا بما قدمه زوجها البطل وكل الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن تراب الوطن".

واختتمت بالقول: "أريد أن أقول لأبطال المسلسل، أنتم أبطال من نوع آخر قمتم بكل جهد مشكور، لم يقصر أحد منكم، أنا فخورة بصناع العمل".

وفي لقاء آخر مع محطة DMC تحدثت عن مشهد وفاته وكيف أن المسلسل نقل الواقع بحذافيره عندما أظهره متدلياً من فوق السور بعد تلقيه طلقة قناص غادرة في مؤخرة رأسه. كما أكدت أن منسي كان يشعر أن عمره قصير وانه سيموت شاباً وأنه كان يتحدث بنفس الطريقة التي تحدث بها امير كرارة في العمل.

مسلسل الاختيار يجتاح الإنترنت بـ"ملحمة البرث"

حتى قبل أن تبدأ الحلقة الأهم من مسلسل "الاختيار" الذي يحكي قصة مقتل ضابط مصري في سيناء، ارتفع منسوب الاهتمام على الإنترنت إلى مستويات غير مسبوقة بالنسبة لأي عمل درامي عربي.

Advertisements

وينتاول مسلسل "الاختيار"، الذي يعتبر دراما توثيقية، قصة الضابط المصري الراحل أحمد منسي، الذي قتل في هجوم إرهابي في منطقة البرث بسيناء عام 2017.

وتدور الحلقة الـ28 حول تصدي وحدة في الصاعقة المصرية لهجوم إرهابي على موقع عسكري في منطقة البرث، حيث قاتل عناصر القوة حتى الرمق الأخير، قبل وصول الإمدادات إليهم.

وكتب مخرج المسلسل بيتر ميمي، قبل عرض الحلقة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "رجاء لمن يعرف أحد من أهالي شهداء حادث البرث، يقنعه ألا يشاهد على حلقة الغد".

وأضاف: "أنا أعتذر مبدأيا على صعوبة الحلقة، حاولت قدر المستطاع أقلل بشاعة ما حصل، لكن في نفس الوقت كان من الضروري أن تعرف الناس كلها أنهم أبطال ووقفوا ودافعوا عن الأرض والكمين مع زملائهم لآخر نفس".

كما قررت شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية"، إحدى الجهات المساهمة في إنتاج المسلسل، بث الحلقة 28 من دون فواصل إعلانية، في سابقة إعلامية خلال شهر رمضان.

ونشر بطل المسلسل أمير كرارة، الذي يؤدي دور منسي، تغريدة نشره فيها صورة تظهر حلول وسم "ملحمة البرث" في المرتبة الثالثة الأكثر تداولا على مستوى العالم، في موقع "تويتر".

وكتب كراره في التغريدة: "رجالنا العالم يحكي عنهم".

ولم يكن هذا الوسم الوحيد الذي انتشر، الخميس، إذ انتشرت العديد من الأوسمة الأخرى مثل "الاختيار" و"منسي" و"المنسي" و"عسكري هرم"، واحتلت قائمة الوسوم الأكثر تداولا في "تويتر" داخل مصر، وظلت متداولة على نطاق واسع حتى صباح الجمعة، بمئات الآلاف من التغريدات.

وتوزعت التغريدات بين الإشادة بجنود الجيش المصري الذين واجهوا عناصر الإرهاب في سيناء بكل قوة، والثناء على فريق عمل المسلسل.

وتفاعل فنانون ونقاد مع الحلقة، مشيدين بأداء فريق عمل مسلسل الاختيار، ودور جنود الجيش المصري في حماية البلاد من الأخطار.