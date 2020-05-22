حب في زمن الحظر بين العراقية عليا شوكت وبراد بيت

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"الخليج 365" من بيروت: لم يمنع الحظر الصحي إجتماع براد بيت وصديقته الجديدة الممثلة الأميركية من أصل عراقي عليا شوكت، فهي جارته منزلها يبعد عن منزله مسيرة 10 دقائق، وهي غالباً ما تتمشى أو تركب الدراجة الهوائية في طريقها اليه، وغالباً ما يقضيان وقتهما معاً.

وذكرت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية، أنهما دائما ما يطلبان الطعام مثل البرغر والبيتزا، وأحيانًا يذهبان في رحلة إلى الساحل في إحدى السيارات الفاخرة التي يمتلكانها.

وتردد أنها تلهم براد بيت في أعماله الفنية وتوجهه، وأنها كانت إلى جانبه في استوديو الفن الخاص به، ويتبادلان الأفكار معاً. والتقى براد وعليا عام 2019 من خلال الأصدقاء المشتركين بينهما، ومنذ ذلك الحين، وهما يشاهدان سويًا في العروض الفنية والحفلات الموسيقية وسهرات العشاء.

شوهد الثنائي معاً في سبتمبر/أيلول 2019، في لوس أنجلوس، بينما كانا يحضران افتتاح عرض لمسرحية شعرية.

وبعدها بشهر حضرا معاً عرضاً مسرحياً للفنان مايك بيربيغاليا، ولاحقاً في افتتاح المعرض الفني Wilding Cran Gallery بالولايات المتحدة الأمريكية.منذ أن انتشرت صورها مع بيت، لم تتوقف الشائعات بشأن ارتباطهما، لا سيما بعد ظهورهما مؤخراً في مطعم للأكلات الجاهزة.

ويقال أن علاقتها ببيت تهدد آمال زوجته السابقة جنيفر آنيستون بالعودة اليه.

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فمن هي علياء شوكت؟

علياء شوكت ممثلة أمريكية، من أصول عراقية، تبلغ من العمر 30 عاماً، أي إنها تصغر الفنان العالمي بنحو 25 عاماً.

وُلدت لأب عراقي اسمه طوني شوكت، وُلد ونشأ بالعاصمة العراقية بغداد، قبل أن ينتقل إلى أمريكا في عام 1970، ويلتقي أُمَّ علياء، دينا بيرك.

درست العلاقات الدولية في جامعة Yale العريقة، ومنها التحقت بمعاهد لدراسة السينما والأدب الإنجليزي، واشتُهرت مؤخراً بعد اشتراكها في المسلسل الأمريكي Arrested Development، الذي تنتجه شبكة Netflix، والذي كانت جزءاً من فريق عمله منذ بداية عرضه في عام 2003.

وبدأت شوكت مسيرتها الفنية في العام 1999 بفيلمها Three Kings، ورصيدها السينمائي بلغ نحو 50 فيلماً، كما عمِلت عارضة أزياء لدار Calvin Klein. كانت الفنانة الأمريكية على علاقة بالمغني الأمريكي جاك أنتونوف، وتزوجا في عام 2009، إلا أنهما انفصلا بعد عام واحد من زواجهما، وبعدها ارتبطت بالفنان مايكل أنغارانو وأيضاً لمدة عام قبل أن ينفصلا في عام 2011.

ولم يردّ براد وشوكت إلى الآن على الشائعات التي تتردد بشأن ارتباطهما.